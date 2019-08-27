Не всегда все получается так, как хочется и не всегда чудеса случаются. В рамках первого круга чемпионата US Open российская теннисистка Мария Шарапова с ошеломительным треском проиграла своей американской сопернице Серене Уильямс.

Не всегда все получается так, как хочется и не всегда чудеса случаются. В рамках первого круга чемпионата US Open российская теннисистка Мария Шарапова с ошеломительным треском проиграла своей американской сопернице Серене Уильямс.О непростых взаимоотношениях двух спортсменок известно довольно давно. Впервые американка уступила противнице в 2004 году в финале Уимблдона. По мнению Шараповой, именно тогда Уильямс затаила на нее обиду и, видимо, решила во что бы то ни стало более не допускать поражений от россиянки."Люди часто спрашивают, почему мне так тяжело победить Серену – она будто приручила меня. Для меня ответ остался в раздевалке на Уимблдоне, где я переодевалась под ее рыдания. Думаю, теперь она меня ненавидит. Ведь я слышала ее всхлипывания. Этого она мне никогда не простит", – поделилась Мария в автобиографии.И не простила. С тех пор американская спортсменка выиграла у Шараповой, вместе с прошедшим соревнованием, 19 матчей подряд.Как издание Life.ru, в последней игре Уильямс легко и ловко разгромила Шарапову в двух сетах со счетом 6:1, 6:1, не оставив ни единого шанса на победу. Россиянка не сумела оказать оппонентке достойной сопротивление.Однако издание Lenta.ru сообщило, что перед началом матча наша соотечественница была спокойна и расслаблена. Она заявила журналистам, что рада находиться здесь и готова к матчу.