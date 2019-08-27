Нападающий хоккейного клуба Авангард Никита Воропаев умер в одной из больниц Тамбова в июле 2019 года. Он получил тяжелые травмы головы после драки в баре. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Нападающий хоккейного клуба "Авангард" Никита Воропаев умер в одной из больниц Тамбова в июле 2019 года. Он получил тяжелые травмы головы после драки в баре. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Родители молодого спортсмена до сих пор не верят, что больше никогда не увидят сына.Однако семья подозреваемого в убийстве уверена: хоккеист скончался не от рук их сына, а спустя две недели после разборки в ночном клубе.Татьяна Мордвинцева, мать обвиняемого, приехала за помощью к Андрею Малахову. Сквозь слезы женщина заявила: ее сын не убивал. Она рассказала, что Даша, из-за которой произошла драка, это девушка ее 20-летнего сына Димы. В тот вечер они подъехали к клубу, и прямо на его ступеньках случился конфликт. До этого Дима и Никита не были знакомы.В больницу Никита попал не сразу, а через пару дней. У него было кровоизлияние в мозг и многочисленные переломы костей черепа. Вскоре молодой человек впал в кому, а утром 25 июля скончался.Мать погибшего хоккеиста утверждает, что сразу Никиту в больницу не приняли врачи.Гости программы "Прямой эфир" высказали предположение, что на момент первого обращения к врачам у Никиты действительно могло быть все более-менее нормально, опасная травма появилась позже, а на Диму просто свалили чужую вину.Что же произошло на самом деле? Пьяный дебош или подставное убийство? И когда Никита получил перелом основания черепа? Все ответы – в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.