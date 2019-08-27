Окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко считает нынешнего главу государства Владимира Зеленского недостаточно агрессивным. В связи с этим экс-шоумену придумали обидное прозвище.

Окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко считает нынешнего главу государства Владимира Зеленского недостаточно агрессивным. В связи с этим экс-шоумену придумали обидное прозвище.После победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский оказался меж двух огней. Пока сторонники мирного решения украинского кризиса и добрососедских отношений с Россией винят бывшего шоумена в продолжении политики его предшественника, сам Петр Порошенко и его сторонники считают, что тот, наоборот, недостаточно агрессивен.В слабости при отстаивании интересов Незалежной в эфире львовского телеканала НТА Владимира Зеленсокго обвинила депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федына. "Каждый президент должен биться за свое государство как лев. Сегодня у нас президент напоминает больше какого-то перепуганного кролика, который не знает что, где и как сказать. И это страшно прискорбно", – цитирует издание "Политнавигатор" народную избранницу.Таким образом, она озвучила новое обидное прозвище для украинского лидера. Ранее в память о карьере шоумена и актера комического жанра именовали клоуном. Теперь же, судя по всему, соратники Петра Порошенко начнут сравнивать его с трусливым кроликом.София Федына призналась, что не поддерживает ни , ни ту политику, которую он проводит. Однако она все же решилась дать ему совет. По мнению депутата, президенту Украины просто необходимо осознать свою роль в управлении государством и начать отстаивать не личные интересы и позиции богатейших и влиятельнейших бизнесменов страны, а ее народа.