Актрисе трудно сближаться с новыми людьми. Юлия Меньшова
рассказала в Instagram об этой черте своего характера.
Актрисе трудно сближаться с новыми людьми. Юлия Меньшова
рассказала в Instagram об этой черте своего характера.
По словам артистки, на предложения малознакомых людей
встретится и провести время вместе она в большинстве случаев отвечает отказом. "Чуть
сдаю назад: "Мол, спасибо, не стоит..." Не знаю почему – может, настораживаюсь
от резких сближений? (говорю же, я – не "легкий" человек) (здесь и далее
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила Юлия
Меньшова.
Однако один раз артистке все же удалось перебороть робость. Она
согласилась на встречу с актрисой Анастасией Цветаевой, с которой в итоге очень
подружилась.
"Однажды я приехала в
Израиль, что-то написала об этом (тогда еще в ФБ), и тут же меня отловила
Настя: "привет-привет, я тут живу теперь, давай встретимся, погуляем, покажу
тебе Яффо". А мы не были знакомы особенно, хоть обе и были артистками.
И я отлично провела время, будто бы с Настей была знакома годы и годы. Настя
обладает редким даром – искусством жить радостно. И каждая деталь этой жизни
почему-то интересна, и является поводом для творчества", – поделилась Юлия Меньшова.
Более того, по словам знаменитости, именно Цветаева
уговорила ее завести аккаунт в Instagram. рада, что
послушалась совета любимой подруги, ведь теперь у нее масса подписчиков.
"В общем, какое счастье, что есть на свете такие легкие
люди, рядом с которыми и сам обретаешь легкость, и даже смелость", – резюмировала.