Актрисе трудно сближаться с новыми людьми. Юлия Меньшова рассказала в Instagram об этой черте своего характера.

Актрисе трудно сближаться с новыми людьми. Юлия Меньшоварассказала в Instagram об этой черте своего характера.По словам артистки, на предложения малознакомых людейвстретится и провести время вместе она в большинстве случаев отвечает отказом. "Чутьсдаю назад: "Мол, спасибо, не стоит..." Не знаю почему – может, настораживаюсьот резких сближений? (говорю же, я – не "легкий" человек) (здесь и далееорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила ЮлияМеньшова.Однако один раз артистке все же удалось перебороть робость. Онасогласилась на встречу с актрисой Анастасией Цветаевой, с которой в итоге оченьподружилась."Однажды я приехала вИзраиль, что-то написала об этом (тогда еще в ФБ), и тут же меня отловилаНастя: "привет-привет, я тут живу теперь, давай встретимся, погуляем, покажутебе Яффо". А мы не были знакомы особенно, хоть обе и были артистками.И я отлично провела время, будто бы с Настей была знакома годы и годы. Настяобладает редким даром – искусством жить радостно. И каждая деталь этой жизнипочему-то интересна, и является поводом для творчества", – поделилась Юлия Меньшова.Более того, по словам знаменитости, именно Цветаевауговорила ее завести аккаунт в Instagram. рада, чтопослушалась совета любимой подруги, ведь теперь у нее масса подписчиков."В общем, какое счастье, что есть на свете такие легкиелюди, рядом с которыми и сам обретаешь легкость, и даже смелость", – резюмировала.