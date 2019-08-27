Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начинает уголовное преследование Андрея Парубия. Обвинения тянут на несколько лет заключения в тюрьме строгого режима.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начинает уголовное преследование Андрея Парубия. Обвинения тянут на несколько лет заключения в тюрьме строгого режима.Обвинения выдвинуты юристом Андреем Портовым. Во времена Виктора Януковича он был первым заместителем руководителя администрации президента.Теперь Портнов уверен, что ему удастся доказать вину Парубия в гибели людей в одесском Доме Профсоюзов в 2014 году."Террористический акт, контроль над незаконными вооруженными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия — Государственное бюро расследований отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года”, — сообщил Портнов.В рамках расследования будут проанализированы сотни, если не тысячи телефонных разговоров, стенограмм совещаний с чиновниками и военным командованием в трагические дни начала мая того года. Будут допрошены соратники Парубия, побывавшего тогда в Одессе, чтобы выяснить суть приказов, отданных нынешним спикером Рады.“Сегодня Парубий уже не может влиять на следствие, поэтому нужно с потрохами вывернуть его наизнанку”, — заявляет Портнов, уточняя, что приговор Парубию станет уроком всем украинским политикам на ближайшие годы.Политический приспособленец Парубий успел поработать под началом Ющенко, Яценюка, Тимошенко и снова Яценюка. Главное — оставаться на плаву. При Порошенко Парубий даже смог занять пост спикера, но теперь он уходящая фигура и, как заметил Портнов, уже не сможет тормозить уголовный процесс.Тем более, что этот процесс не единственный.СБУ и ГБР всерьёз взялись не только за самого Парубия, но и за его непосредственное место работы. Помещения Верховной рады сегодня были опечатаны и там прошли процессуальные действия. Следователи ведут разбирательство в отношении лиц, причастных к работе системы голосования в Раде.Правоохранители подозревают, что в систему электронного голосования внедряют нерегламентированные функции, а именно — сенсорную кнопку для голосования. Очевидно, что такие изменения не могли состояться без ведома и санкции спикера парламента.Для самого Парубия тоже не вызывает сомнения, что действия силовиков являются провокацией со стороны нового президента и его администрации. Тестирование новой системы сенсорной кнопки было фактически сорвано.“За 10 минут до начала общего тестирования, когда 450 работников Верховной рады готовы были войти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников СБУ и ГБР”, — заявил Парубий, уточнив, что это похоже на “рейдерский подход” к парламенту.