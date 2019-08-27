Подробности последней голой фотосессии Мерлин Монро раскрыл фотограф Лоуренс Шиллер. Об этом сообщает телеканал 360. По словам мужчины, кадры с обнаженной Монро в бассейне – исключительно ее инициатива. По его словам, она хотела зайти в бассейн в купальнике, а выйти без него.Съемка состоялась в 1962 году. В какой-то момент на ней не оказалось даже трусов. Фотограф заявил, что все работавшие на съемке мужчины остолбенели от увиденного.

Подробности последней голой фотосессии Мерлин Монро раскрыл фотограф Лоуренс Шиллер. Об этом сообщает телеканал .По словам мужчины, кадры с обнаженной Монро в бассейне – исключительно ее инициатива. По его словам, она хотела зайти в бассейн в купальнике, а выйти без него.Съемка состоялась в 1962 году. В какой-то момент на ней не оказалось даже трусов. Фотограф заявил, что все работавшие на съемке мужчины остолбенели от увиденного.