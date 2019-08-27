Страсбургский суд заключил, что Россия нарушила права Сергея Магнитского, присудив выплатить его родственникам в качестве моральной компенсации 34 тысячи евро.

Страсбургский суд заключил, что Россия нарушила права Сергея Магнитского, присудив выплатить его родственникам в качестве моральной компенсации 34 тысячи евро, передает РИА Новости.По информации суда имело место нарушение статьи 3 Европейской Конвенции по правам человека (запрещение пыток) в связи с условиями содержания под стражей Магнитского.Во вторник Страсбургский суд обнародовал постановление по поданной родственниками (супругой и матерью) 10 и 7 лет назад жалобе "Магнитский и другие против России".Как известно, сотрудник фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, который обвинялся в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.