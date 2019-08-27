В Казани завершается сорок пятый мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills. Церемония закрытия состоится сегодня в 19 часов вечера на стадионе Казань Арена. В ней должен принять участие Владимир Путин. Флаг состязаний торжественно предадут Китаю. Там пройдет следующий WorldSkills 2021 года.

В Казани завершается сорок пятый мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills. Церемония закрытия состоится сегодня в 19 часов вечера на стадионе "Казань Арена". В ней должен принять участие Владимир Путин. Флаг состязаний торжественно предадут Китаю. Там пройдет следующий WorldSkills 2021 года, сообщает ГТРК "Татарстан".Президент республики Рустам Минниханов встретил делегацию из Поднебесной в Казанском Кремле. Во время стреми глава региона пообещал гостям, что для помощи в организации чемпионата в 2021 году в Шанхай будут направлены специалисты из Татарстана. Господин Ван Юнцин отметил высокий уровень организации соревнований в Казани и высказал интерес к получению подробного опыта в проведении WorldSkills.Также во время переговоров обсудили перспективы международного сотрудничества Татарстана и Китая. В планах — открытие совместного завода по производству стиральных машин в городе Набережные Челны.