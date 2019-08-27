Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии Неймар остается одной из главных фигур в публикациях о потенциальных трансферах нынешнего лета. Впрочем, не начавшему сезон из-за травмы нападающему, видимо, придется еще год провести в Пари Сен-Жермен.

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии Неймар остается одной из главных фигур в публикациях о потенциальных трансферах нынешнего лета. Впрочем, не начавшему сезон из-за травмы нападающему, видимо, придется еще год провести в "Пари Сен-Жермен".Парижане долго думали и обсуждали предложения потенциальных покупателей – а это именитые "Барселона", мадридский "Реал" и "Ювентус", — но, похоже, готовы оставить бразильца у себя в надежде, что новый сезон получится у него более интересным, чем два предыдущих.Кажется, что "Барсе" владельцы "ПСЖ" отказали окончательно, хотя это и расстроило бывших партнеров Неймара по каталонскому клубу, включая аргентинца Лионеля Месси. Предложение "Юве" было слишком размытым, чтобы рассматривать его всерьез, так что и в Италию путь бразильцу заказан."Реал" же оказался самым настойчивым, но и здесь переговоры зашли в тупик: парижане требуют, чтобы в потенциальной сделке был задействован перспективный 19-летний вингер "сливок" Винисиус Жуниор, сообщает издание As. Но мадридисты такую возможность не рассматривают и трижды отказали "ПСЖ". Скорее всего, в оставшееся время трансфер Неймара вряд ли состоится.