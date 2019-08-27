Тренерский штаб сборной Польши по футболу объявил заявку национальной команды на предстоящие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года со Словенией и Австрией, которые состоятся 6 и 9 сентября соответственно.

Тренерский штаб сборной Польши по футболу объявил заявку национальной команды на предстоящие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года со Словенией и Австрией, которые состоятся 6 и 9 сентября соответственно.Вызов в сборную получили два игрока московского "Локомотива" Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк, а также полузащитник столичного "Динамо" Себастьян Шиманьски.Помимо игроков из чемпионата России, в заявку национальной сборной Польши вошли:Вратари: Лукаш Фабиански ("Вест Хэм"), Лукаш Скорупски ("Болонья"), Войцех Щенсны ("Ювентус");Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Тьяго Ционек (СПАЛ), Камил Глик ("Монако"), Роберт Гумни ("Лех"), Артур Енджейчик ("Легия"), Томаш Кендзера ("Динамо" Киев), Михал Паздан ("Анкарагюджю"), Аркадиуш Реца ("Аталанта"), Мацей Рыбус ("Локомотив");Полузащитники: Крыстян Белик ("Дерби Каунти"), Якуб Блащиковски ("Висла"), Яцек Горальски ("Лудогорец"), Камиль Гросицки ("Халл Сити"), Дамиан Кондзер ("Динамо" Загреб), Матеуш Клих ("Лидс"), Кароль Линетты ("Сампдория"), Петр Зелински ("Наполи");Нападающие: Давид Ковнацки ("Сампдория"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Кшиштоф Пентек ("Милан").