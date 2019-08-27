Тюремные замки, построенные в прошлых веках и используемые сейчас в качестве СИЗО, следует передать музеям, считает глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Для СИЗО, по его мнению, следует строить новые здания, в которых условия содержания подозреваемых и обвиняемых будут лучше.В качестве примера современного СИЗО Федотов привел "Кресты-2" в Петербурге. Глава СПЧ подчеркнул, что новые СИЗО выглядят "совершенно по-другому", а условия содержания людей в них "более цивилизованные"."В камере есть не только унитаз, но и душ, а если есть душ, то уже нет неистребимого тюремного запаха", - рассказал Федотов РИА Новости.Он считает, что в более цивилизованных условиях отношение людей друг к другу меняется – становится также более цивилизованным.