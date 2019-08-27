Кровавая драма произошла в поселке Локомотивный Челябинской области. Подробности трагедии, когда главврач местной больницы и депутат Азат Зарипов застрелил супругу, раскроет Андрей Малахов в шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1.

Кровавая драма произошла в поселке Локомотивный Челябинскойобласти. Подробности трагедии, когда главврач местной больницы и депутатАзат Зарипов застрелил супругу, раскроет Андрей Малахов в шоу "Прямой эфир" нателеканале "Россия 1".По информации представителя съемочной группы телеканала, съемкиначнутся 26 августа. В шоу Андрея Малахова будут участвовать жители Южного Урала.Преступление произошло в ночь на 21 августа.Зарипов двумя выстрелами из охотничьего ружья при детях убил молодую жену(она младше него на 17 лет). На допросе он признался, что на расправу егопобудила сильнейшая ревность", передаетЖена, с которой депутат прожилдесять лет, увлеклась интернет-торговлей и заявила, что собирается забратьдетей и уехать в Новосибирск к трейдеру, с которымпознакомилась по переписке в Сети. Муж заревновал избранницу, но последнейкаплей стала нецензурная фраза, которой женщина встретила вернувшегося домой супруга.Осознав содеянное, мужчинарешил застрелиться. Выйдя из дома, где кричали дети, Зарипов на автомобиле уехал,чтобы свести счеты с жизнью. Однакодепутат и врач передумал.Как рассказал житель Челябинской области на заседании судапо избранию меры пресечения, "не поднялась рука". Полицейские нашли АзатаЗарипова у друга в соседнем поселке, позвонив ему на мобильныйтелефон. Перед этим врач сообщил об убийстве супруги своему тестю. Другие детали трагедии станут известны на программе .