Кровавая драма произошла в поселке Локомотивный Челябинской
области. Подробности трагедии, когда главврач местной больницы и депутат
Азат Зарипов застрелил супругу, раскроет Андрей Малахов в шоу Прямой эфир на
телеканале Россия 1.
Кровавая драма произошла в поселке Локомотивный Челябинской
области. Подробности трагедии, когда главврач местной больницы и депутат
Азат Зарипов застрелил супругу, раскроет Андрей Малахов в шоу "Прямой эфир" на
телеканале "Россия 1".
По информации представителя съемочной группы телеканала, съемки
начнутся 26 августа. В шоу Андрея Малахова будут участвовать жители Южного Урала.
Преступление произошло в ночь на 21 августа.
Зарипов двумя выстрелами из охотничьего ружья при детях убил молодую жену
(она младше него на 17 лет). На допросе он признался, что на расправу его
побудила сильнейшая ревность", передает
Жена, с которой депутат прожил
десять лет, увлеклась интернет-торговлей и заявила, что собирается забрать
детей и уехать в Новосибирск к трейдеру, с которым
познакомилась по переписке в Сети. Муж заревновал избранницу, но последней
каплей стала нецензурная фраза, которой женщина встретила вернувшегося домой супруга.
Осознав содеянное, мужчина
решил застрелиться. Выйдя из дома, где кричали дети, Зарипов на автомобиле уехал,
чтобы свести счеты с жизнью. Однако
депутат и врач передумал.
Как рассказал житель Челябинской области на заседании суда
по избранию меры пресечения, "не поднялась рука". Полицейские нашли Азата
Зарипова у друга в соседнем поселке, позвонив ему на мобильный
телефон. Перед этим врач сообщил об убийстве супруги своему тестю. Другие детали трагедии станут известны на программе .