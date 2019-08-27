Кровавая драма произошла в поселке Локомотивный Челябинской области. Подробности трагедии, когда главврач местной больницы и депутат Азат Зарипов застрелил супругу, раскроет Андрей Малахов в шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1.

Кровавая драма произошла в поселке Локомотивный Челябинскойобласти. Подробности трагедии, когда главврач местной больницы и депутатАзат Зарипов застрелил супругу, раскроет Андрей Малахов в шоу "Прямой эфир" нателеканале "Россия 1".По информации представителя съемочной группы, съемкиначнутся 26 августа. В шоу Андрея Малахова будут участвовать жители Южного Урала.В ночь на 21 августа Азат Зарипов двумя выстрелами из охотничьего ружья при детях убил жену, которая была младше него на 17 лет. На допросе депутат признался, что к расправе егопобудила ревность, сообщаетСупруга, с которой он прожилдесять лет, занималась интернет-торговлей. Женщина заявила, что собирается забратьдетей и уехать в Новосибирск к трейдеру, с которымпознакомилась по переписке в Сети. Последнейкаплей стала нецензурная фраза, которой она встретила вернувшегося домой мужа.Осознав содеянное, Зарипов решил свести счеты с жизнью. Выйдя из дома, где кричали дети, Зарипов на автомобиле уехал,чтобы свести счеты с жизнью. Однакодепутат и врач передумал.Как рассказал житель Челябинской области на заседании судапо избранию меры пресечения, "не поднялась рука". Полицейские нашли АзатаЗарипова у друга в соседнем поселке, позвонив ему на мобильныйтелефон. Перед этим врач сообщил об убийстве супруги своему тестю. Другие детали трагедии станут известны на программе .