Кровавая драма произошла в поселке Локомотивный Челябинской
области. Подробности трагедии, когда главврач местной больницы и депутат
Азат Зарипов застрелил супругу, раскроет Андрей Малахов в шоу Прямой эфир на
телеканале Россия 1.
Кровавая драма произошла в поселке Локомотивный Челябинской
области. Подробности трагедии, когда главврач местной больницы и депутат
Азат Зарипов застрелил супругу, раскроет Андрей Малахов в шоу "Прямой эфир" на
телеканале "Россия 1".
По информации представителя съемочной группы, съемки
начнутся 26 августа. В шоу Андрея Малахова будут участвовать жители Южного Урала.
В ночь на 21 августа Азат Зарипов двумя выстрелами из охотничьего ружья при детях убил жену, которая была младше него на 17 лет. На допросе депутат признался, что к расправе его
побудила ревность, сообщает
Супруга, с которой он прожил
десять лет, занималась интернет-торговлей. Женщина заявила, что собирается забрать
детей и уехать в Новосибирск к трейдеру, с которым
познакомилась по переписке в Сети. Последней
каплей стала нецензурная фраза, которой она встретила вернувшегося домой мужа.
Осознав содеянное, Зарипов решил свести счеты с жизнью. Выйдя из дома, где кричали дети, Зарипов на автомобиле уехал,
чтобы свести счеты с жизнью. Однако
депутат и врач передумал.
Как рассказал житель Челябинской области на заседании суда
по избранию меры пресечения, "не поднялась рука". Полицейские нашли Азата
Зарипова у друга в соседнем поселке, позвонив ему на мобильный
телефон. Перед этим врач сообщил об убийстве супруги своему тестю. Другие детали трагедии станут известны на программе .