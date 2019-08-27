Украинский корабль зашел в зону проведения учений Черноморского флота России. Это был малый разведывательный корабль Переяслав Военно-морских сил Украины. Замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко заявил, что корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии.

Украинский корабль зашел в зону проведения учений Черноморского флота России. Это был малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины.Как заявил в эфире канала UA.TV замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко, корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии, передает РИА Новости.По его словам, судно шло рекомендованными путями. Он отметил, что российские корабли сопровождали "Переяслава", начиная с Грузии. Рыженко также добавил, что корабль зашел в район учений, так как там не было никакой деятельности. "Там было интенсивное судоходство", — уверяет полковник.Также, по его мнению, корабль имел право войти в зону учений. Это разрешено международным правом, а само судно является военным, считает Рыженко."Переяслав" — малый разведывательный корабль проекта 1824Б. Это судно специального назначения украинских ВМС. Введен эксплуатацию в 1986 году. В 1995 году во время раздела Черноморского флота СССР передан Украине.19 августа начались учения подразделений Черноморского флота России. В них принимают участие корабли РФ, базирующиеся в Крыму и Краснодарском крае. Задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота, морская авиация.