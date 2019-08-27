На 70-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Мальцева. Актриса начала свою творческую карьеру в 1978 году. Она предстала перед зрителем в около 40 образах, принимая участие в картинах разных жанров — от комедии до мелодрамы.

На 70-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Мальцева.Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов. Мальцева умерла во вторник, 27 августа, в День российского кино. Отмечается, что она была талантливой актрисой, педагогом, культурологом. "Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты. Светлая память!", — рассказали в союзе.Людмила Мальцева начала свою актерскую карьеру в 1978 году. Она предстала перед зрителем в около сорока образах, принимая участие в картинах разных жанров — от комедии до мелодрамы. Мальцева известна ролями в таких сериалах, как "Бывших не бывает", "Мой любимый папа", а также фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник" и "Затеси".Родилась заслуженная артистка России 5 июля 1950 в Кемерове. Она закончила Театральное училище имени Щепкина, затем продолжила образование в Сорбонне.Также несколько лет назад, как отмечается в сообщении Союза кинематографистов, у Людмилы Мальцевой образовался творческий дуэт с народным артистом России Юрием Назаровым. Вместе они выступали на концертах, создали несколько музыкально-драматических программ. Также Мальцева и Назаров совместно преподавали актерское мастерство в Областном гуманитарном университете.У заслуженной артистки России осталась дочь Полина Нечитайло, которая пошла по стопам матери. 37-летняя женщина является актрисой театра и кино, поэтом, а также членом Союза писателей России. Полину Людмила Мальцева родила от художника Дмитрия Нечитайло.