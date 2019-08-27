Полицией устанавливается местонахождение пропавших без вести Сойникова Богдана Романовича 27.10.2012 г.р. и Добровенко Константина Олеговича 12.11.2005 г.р...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливается местонахождение пропавших без вести несовершеннолетних Сойникова Богдана Романовича 27.10.2012 года рождения и Добровенко Константина Олеговича 12.11.2005 года рождения, жителей г. Москвы, которые 26 августа 2019 года ушли из дома на Ореховом бульваре, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Сойников Богдан РомановичПриметы: славянской внешности, на вид 7-8 лет, рост 126 см, нормального телосложения, светлые волосы, средней длины.Был одет: спортивный костюм, верх светло-серого цвета, с надписью светлыми буквами на груди, темно-серый низ, черные кеды.Добровенко Константин ОлеговичПриметы: славянской внешности, на вид 14 лет, рост 160 см, спортивного телосложения, волосы темные, средней длины.Был одет: черный спортивный костюм с белыми вставками на груди, черные кроссовки FILD, при себе имел темно-синий рюкзак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22