Столичное правительство утвердило тарифы на строящихся Московских центральных диаметрах. Две первые линии планируют запустить уже в конце этого года. Пассажиры смогут не только экономить время в дороге из области в центр города, но и деньги на билетах.

Столичное правительство утвердило тарифы на строящихся Московских центральных диаметрах. Две первые линии планируют запустить уже в конце этого года. Пассажиры смогут не только экономить время в дороге из области в центр города, но и деньги на билетах.Из Лобни на работу в Москву Виталий добирается на электричке. Билет в одну сторону — 92 рубля. Это экспресс. Можно — дешевле, но тогда дорога будет занимать больше двух часов."В обе стороны 200 рублей. Если каждый день — накладно. Если рассчитывать в течение месяца, порядка 4-5 тысяч уходит", — говорит мужчина.В конце года он будет платить в два раза меньше. Старые поезда заменят новые "Иволги". С кондиционером, Wi-Fi и комфортными креслами."Если запустится МЦД, я думаю, намного лучше будет ездить", — считает пассажир.Станция "Окружная" совсем скоро станет большим пересадочным узлом. Cейчас здесь во всю идут работы. От Лобни, например, досюда можно будет доехать на скоростной электричке по карте "тройка" всего за 45 рублей. А уже здесь пересесть на метро или МЦК, причем совершенно бесплатно.Сегодня столичные власти утвердили тарифы, которые будут действовать на Московских центральных диаметрах.Появятся три зоны. Центральная — по границе Москвы. Стоимость проезда — 38 рублей. Пригород — от столицы до конечных станций МЦД. 45 рублей за поездку. И дальняя — еще глубже в область."Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.Льготы сохранят. Пенсионеры смогут пользоваться МЦД бесплатно, школьники и студенты — за 395 рублей в месяц. По цене проездного метро. Платишь за один транспорт — пользуешься двумя."Гораздо легче добираться до разных станций, например, благодаря МЦК. Сейчас будет диаметр, есть еще ближе. То есть, для людей будет очень удобно", — говорит девушка.Маршрут от Лобни до Одинцово и от Нахабино до Подольска обещают запустить уже в декабре. И это только начало транспортного мега-проекта. В перспективе, наземное метро дотянется до Зеленограда, Апрелевки, Пушкина и Домодедово.