Во вторник, 27 августа, специальная комиссия начала разбираться в причинах массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле — сотрудники сами написали заявления. Глава местного Минздрава для этого был вызван из отпуска. К делу подключилась прокуратура. Губернатор собрал совещание о состоянии дел в областной медицине.

Во вторник, 27 августа, специальная комиссия начала разбираться в причинах массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле — сотрудники сами написали заявления. Глава местного Минздрава для этого был вызван из отпуска. К делу подключилась прокуратура. Губернатор собрал совещание о состоянии дел в областной медицине. Причиной увольнения хирургов сразу двух отделений местной городской больницы, по их словам, стали низкая зарплата и высокая загруженность. Впрочем, сегодня двое медиков вернулись на рабочее место.Практически с первых секунд совещания у губернатора стало ясно — разговор будет жестким и по существу. Из-за массовых увольнений система здравоохранения Нижнего Тагила едва не оказалась в тупике."Я поручаю аппарату губернатора Свердловской области организовать независимое социологическое исследование на предмет удовлетворенности врачей и среднего медицинского персонала, условий труда, размера заработной платы и внутриучрежденческого климата", — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Шесть хирургов первой больницы города написали заявления об увольнении. Высокая нагрузка обусловлена тем, что на работе сотрудники проводят почти сутки, а эмоциональное выгорание чревато высоким риском врачебных ошибок."Очень интенсивная нагрузка, мы справляемся с ней с трудом, за счет этого возрастает риск некачественного оказания помощи пациентам. Далее следует страх ответственности. Не хочется сидеть в тюрьме, потому что в таких условиях работы легко что-то не усмотреть", — поделился хирург Городской больницы №1 Нижнего Тагила Иван Александров.27 августа прошла выездная проверка. Главу регионального Минздрава вызвали из отпуска."У нас нет круглосуточного инструментального обследования, эндоскопии, УЗИ и КТ нет круглосуточно. Мы по дежурству как слепые котята", — рассказал хирург Городской больницы №1 Нижнего Тагила Никита Зотов.Проблемы инструментального обследования Минздрав берет на особый контроль, как и главный вопрос, касающийся условий труда тагильских медиков.На высокую нагрузку и низкую зарплату первыми пожаловались врачи старейшего медучреждения Нижнего Тагила. Сразу несколько заявлений об увольнении — в результате из-за нехватки врачей в Демидовской больнице пациентов стали распределять по остальным больницам города — нагрузка выросла у всех. В итоге из десяти врачей Демидовской больницы уволились четыре доктора. Минздрав ситуацию уже решил — направил бригаду врачей из Екатеринбурга."Я не знаю, как здесь было раньше. Но за мой короткий период работы здесь могу сказать, что происходит то же самое, что и у нас", — рассказал хирург Центральной городской больницы №27 Екатеринбурга Гильман Шахиев.Проверить распределение больных по клиникам всего региона решили после совещания у губернатора. Здесь же подчеркнули, что в причинах случившегося разберутся, а виновные в увольнениях будут наказаны. В том числе появились вопросы и к главврачам."Назначена финансовая проверка, она началась вчера, 26 августа и будет идти неделю. По ее результатам губернатором будут приняты административные решения по отношению к руководству больницы", — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.Эксперты изучат и фонд оплаты труда врачей. Между тем, после сегодняшних проверок и консультаций двое из шести врачей забрали заявления."Я, конечно, увольняться не буду, потому что это мой коллектив. Я буду настаивать на том, чтобы люди не увольнялись, оставались на своем рабочем месте, продолжали дальше трудиться с учетом всех изменений", — поделился заведующий хирургическим отделением больницы №1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев.Остальные медики пребывают в раздумьях, а также в ожидании обещанных перемен.