Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что готовится законопроект о системе пенсионных накоплений. Подробности о нем объявят через неделю, в начале сентября. Моисеев отметил, что новая система пенсионных накоплений не будет называться индивидуальный пенсионный капитал.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что готовится законопроект о системе пенсионных накоплений. Подробности о нем объявят через неделю, в начале сентября.Моисеев отметил, что новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал". Изменения, детали которых станут известны позже, готовит Минфин совместно с Центробанком, сообщает "Российская газета".Разработку соответствующей концепции об ИПК начали в 2016 году. Ее суть заключается в том, что взносы на накопительную систему будет делать сам человек в размере шести процентов от зарплаты. Работник может регулировать ставку, а также вовсе отказаться от уплаты взносов.В настоящее время обсуждается способ вступления жителей России в данную систему. Возникали предположения сделать это по автоподписке, то есть россияне были бы включены туда автоматически с последующей возможностью выйти из нее. В итоге от этого способа отказались.Новый законопроект об ИПК намеревались представить еще в 2018 году, но из-за широкого общественного отклика по вопросу повышения пенсионного возраста обсуждение новой концепции много раз переносили.Ранее в Минфине сообщили, что ввести данную систему планируют в 2020 году.