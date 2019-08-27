Они с большим удовольствием смотрели фильмы, победившие в интернет-голосовании

Они с большим удовольствием смотрели фильмы, победившие в интернет-голосовании24 августа на 30-ти площадках Владимирской области проходила Всероссийская акция «Ночь кино». Департамент культуры обладминистрации и «Киноцентр» организовали показы со бесплатным доступом для всех любителей киноискусства. Всего в ней участвовало почти 6 тысяч человек.На открытых площадках, в залах городов и деревень зрители от мала до велика с большим удовольствием смотрели фильмы, победившие в интернет-голосовании. Это российско-сербский военно-драматический боевик от режиссёра Андрея Волгина «Балканский рубеж», давно ставшими популярными российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки» Ильи Куликова.На главной площадке региона, в «РусьКино», прошла встреча с Народным артистом России Юрием Черновым. Любимого артиста встречали аплодисментами, вторив аккордам гитары, с которой актер не расстаётся уже много лет.Кроме того, в рамках мероприятия организовали дополнительные развлекательные программы: выставки, мастер-классы, яркие представления и игры.