Финансовая проверка пришла в две больницы Нижнего Тагила, откуда массово уволились хирурги. Проверка рассчитана на месяц. Аудиторы проверят, как врачам назначались выплаты, отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Также будет оценена эффективность распределения фонда стимулирования, адекватность зарплаты медиков и их нагрузки.

Финансовая проверка пришла в две больницы Нижнего Тагила, откуда массово уволились хирурги. Проверка рассчитана на месяц. Аудиторы проверят, как врачам назначались выплаты, отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Также будет оценена эффективность распределения фонда стимулирования, адекватность зарплаты медиков и их нагрузки.По итогам проверки ожидается принятие конкретных решений. Какими будут решения, зависит от результата, подчеркнул Павел Креков, но к ответу будет призвано и региональное министерство здравоохранения. Планируется изучить уровень зарплат всех хирургов области, сообщает "Интерфакс".На последней августовской неделе в Екатеринбурге пройдет специальное собрание со всеми главными врачами региональных клиник.У уволившихся врачей, действительно, была высокая нагрузка, их просто перегружали, подтвердил заместитель губернатора Свердловской области. Это связано с нехваткой кадров в больницах Нижнего Тагила, пояснил Павел Креков.В Нижнем Тагиле сразу шестеро хирургов Центрального городской больницы №1 написали заявления об увольнении из-за низких зарплат и высокой нагрузки. Также уволились хирурги из Демидовской больницы города. Чтобы временно восполнить нехватку врачей, в Нижний Тагил приехали четыре хирурга из Екатеринбурга.Двое хирургов передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым. Свое решение об увольнении готовы пересмотреть и другие врачи.После увольнения хирургов спецкомиссию создал Минздрав области, свою проверку произошедшего начала и прокуратура Свердловской области.