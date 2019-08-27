При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с неизвестным веществом...

Сотрудники ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Подвойского остановили автомашину, за рулем которой находился 43-летний житель столицы. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с неизвестным веществом массой более 340 граммов.Согласно результатам исследования установлено, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотические средства – героин и ацетилкодеин.По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60