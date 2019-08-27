Ключевая цель мероприятий – привлечение граждан к участию в профилактике правонарушений и преступлений.

Сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району в рамках мероприятий под условным наименованием «Соседский надзор» провели встречу с представителями уличных комитетов и администрации Гороховецкого района.Врио начальника ОУУП и ДН Отд МВД России по Гороховецкому району майор полиции Андрей Луковников рассказал собравшимся о сути мероприятий мероприятий под условным наименованием «Соседский надзор», отметив, что большую роль в борьбе с пресечением пи выявлением преступлений и правонарушений играют сами граждане.Также сотрудники полиции напомнили графики приема граждан участковыми уполномоченными, номера служебных телефонов участковых.В ходе беседы полицейские ответили на вопросы присутствующих о наиболее распространенных видах мошеннических действий и призвал собравшихся быть бдительными.В завершение участники обсудили дату следующей встречи.