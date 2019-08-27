В АДМ проведут внутреннюю проверку

В АДМ проведут внутреннюю проверкуТряпка, забытая на двигателе, стала причиной столь серьезного пожара, считают в МЧС.Пожар, уничтоживший полностью автобус, принадлежащий компании АДМ, случился 15 августа, рядом с Химзаводом. На следующий день после происшествия, представители мэрии заявили, что если огонь мог быть вызван действиями работников компании-перевозчика, то мэрия будет рассматривать вариант расторжения договора на обслуживаемые ей маршруты. В АДМ проведут внутреннюю проверку.