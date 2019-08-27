Общий объём инвестиций составит около 2,4 млрд рублей

Общий объём инвестиций составит около 2,4 млрд рублей27 августа состоялось подписание трёхстороннего инвестиционного протокола между администрацией Владимирской области, администрацией Муромского района и «Объединённой компанией «Рустехнологии Муром». Подписи в документе поставили Губернатор Владимир Сипягин, глава администрации Муромского района Николай Муравьёв и президент компании Ма Дэмин.В мероприятии также приняли участие врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов и руководители структурных подразделений администрации области.В 2019-2020 годах «Объединённая компания «Рустехнологии Муром» планирует реализовать на территории Муромского района проект по производству холодного проката стали. Общий объём инвестиций составит около 2,4 млрд рублей: из них в 2019 году будет вложено 1,4 млрд рублей, в 2020 году – 1 млрд рублей.Приступить к реализации инвестиционного проекта компания «Рустехнологии Муром» намерена уже в этом году. Первые 20 человек через несколько месяцев уже получат работу на новом производстве. В 2020 году руководство компании планирует открыть ещё около 80 вакансий.Вывод комплекса на проектную мощность ожидается во II квартале 2020 года. Планируемый объём проката стали – 200 тыс. тонн в год. Характеристики производимой продукции будут полностью адаптированы к требованиям российского рынка. Годовая прибыль предприятия, по предварительным расчётам, составит около 360 млн рублей.«Подписание этого инвестиционного протокола – наглядное свидетельство того, что администрация Владимирской области целенаправленно работает над выполнением задачи, поставленной Президентом России в Послании Федеральному Собранию, – увеличением объёма инвестиций. Компания «Рустехнологии» уверенно развивается в нашем регионе. Профессиональный менеджмент, строгие требования к технологиям, твёрдый курс на увеличение производительности труда делают её надёжным партнёром для области. Уверен, что и новое начинание будет успешным», – отметил Губернатор Владимир Сипягин.Со своей стороны администрация области окажет инвестору необходимое содействие: в обеспечении производства инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой; в подключении производственных мощностей к газораспределительной сети; в кадровом обеспечении.«На Владимирской земле мы уже не первый год. В Муроме у нас находятся две линии цинкования с годовой производительностью 400 тысяч тонн в год, и две линии покраски металла с годовой производительностью 300 тыс. тонн в год. Также в декабре 2011 года в Коврове была запущена линия покраски с годовой производительностью 100 тысяч тонн. И в этот раз для нового производства мы решили выбрать Владимирский регион, а всё благодаря тому, что власти оказывают нам большую поддержку и помощь. Спасибо им за это», – подчеркнул президент компании Ма Дэмин.«Мы очень рады, что на территории Муромского района продолжается реализация инвестиционного проекта. К концу следующего года будут созданы новые рабочие места для жителей Владимирской области и Муромского района, в частности, увеличится налогооблагаемая база, а значит, доходная часть бюджета», – отметил глава администрации района Николай Муравьёв.