В открытых источниках появились персональные данные более 700 тысяч сотрудников Российских железных дорог. В настоящее время компания проводит проверку по данному факту и намерена обратиться в правоохранительные органы.

В открытых источниках появились персональные данные более 700 тысяч сотрудников Российских железных дорог. В настоящее время компания проводит проверку по данному факту и намерена обратиться в правоохранительные органы.В публичном доступе появились такие данные сотрудников РЖД, как ФИО, номер СНИЛС, адрес, фотография и должность. Как отметили в пресс-службе компании, сейчас проходит расследование в связи со случившимся, уже готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы, сообщает РИА Новости.В РЖД также рассказали, что утечки персональных данных клиентов не было, поскольку система продажи билетов имеет высокую степень надежности.