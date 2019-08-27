В доме находились четверо детей и мама

В доме находились четверо детей и мамаВ Вязниковском районе произошел пожар, чуть не унесший жизни людей. Ночью 27 августа в селе Барское-Татарово загорелся частный дом. В нем жила многодетная семья из шести человек. На момент происшествия глава семейства был на работе. В доме находились четверо детей и мама.По предварительной версии МЧС, возгорание возникло во дворе из-за короткого замыкания. Огонь распространился на площади 64 квадратных метров. Женщина и трое детей вылезли через окно. Старший 18-летний сын спасся последним. Он получил ожог 50% тела. Сейчас юноша в больнице.