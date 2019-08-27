Факт противоправного деяния был установлен сотрудниками дорожно-патрульной службы.

19 августа текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение о ДТП, произошедшем на трассе «Юрьев-Польский-Владимир». Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ОГИБДД обнаружили в кювете автомобиль, за рулем которого находился 22-летний местный житель. По внешним признакам автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения.В ходе проверки полицейские выяснили, что автомобиль не принадлежит водителю.В дальнейшем сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего.За несколько часов до происшествия молодой человек употреблял спиртное вместе с собственником авто. Когда последний уснул, злоумышленник взял ключи от авто и отправился кататься. По пути, не справившись с управлением, фигурант совершил съезд в кювет, где и был обнаружен полицейскими.Дознавателями ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).