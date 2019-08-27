Артистка вместе с мужем Леонидом Агутиным посетила фестиваль Новая волна в Сочи. Анжелика Варум выбрала для выхода в свет необычный наряд, который живо принялись обсуждать в Сети.
Артистка вместе с мужем Леонидом Агутиным посетила фестиваль "Новая волна" в Сочи. Анжелика Варум выбрала для выхода в свет необычный наряд, который живо принялись обсуждать в Сети.
На ковровой дорожке звезда появилась
в одиночестве, но привлекла к себе внимание с помощью
эффектного образа. Анжелика Варум надела белую атласную блузку и юбку в
пол из крупных пайеток цвета морской волны.
Снимок певицы, позирующей с Филиппом Киркоровым и Ани
Лорак появился в фан-аккаунте короля российской эстрады в Instagram. Многие поклонники пришли в восторг от необычного образа Анжелики Варум. Ее
даже сравнили ее с русалкой. "Красавица! Королева! Загляденье", "Какая
красавица", "Такая классная юбка", "Словно помолодела", – приводит комментарии
поклонников .
Позже
на репетиции неизвестный заснял Анжелику Варум, которую у сцены обнимал
муж. Поклонники отметили, что супруги выглядели очень счастливыми.
Напомним, ранее артистка призналась в том, что у нее есть серьезный
недуг. У певицы есть большая винодельня в Темрюке. Вина от продаются по всей России. Как писали "Дни.ру". Певица
лично следит за качеством продукции, работая дегустатором. В этом ей помогает
неизлечимая болезнь.
"Я хороший дегустатор, поскольку я аллергик. Очень хорошо
чувствую сахара. Если что-то не так, то вся линейка снимается с
производства", – пояснила