Артистка вместе с мужем Леонидом Агутиным посетила фестиваль Новая волна в Сочи. Анжелика Варум выбрала для выхода в свет необычный наряд, который живо принялись обсуждать в Сети.

Артистка вместе с мужем Леонидом Агутиным посетила фестиваль "Новая волна" в Сочи. Анжелика Варум выбрала для выхода в свет необычный наряд, который живо принялись обсуждать в Сети.На ковровой дорожке звезда появиласьв одиночестве, но привлекла к себе внимание с помощьюэффектного образа. Анжелика Варум надела белую атласную блузку и юбку впол из крупных пайеток цвета морской волны.Снимок певицы, позирующей с Филиппом Киркоровым и АниЛорак появился в фан-аккаунте короля российской эстрады в Instagram. Многие поклонники пришли в восторг от необычного образа Анжелики Варум. Еедаже сравнили ее с русалкой. "Красавица! Королева! Загляденье", "Какаякрасавица", "Такая классная юбка", "Словно помолодела", – приводит комментариипоклонников .Позжена репетиции неизвестный заснял Анжелику Варум, которую у сцены обнималмуж. Поклонники отметили, что супруги выглядели очень счастливыми.Напомним, ранее артистка призналась в том, что у нее есть серьезныйнедуг. У певицы есть большая винодельня в Темрюке. Вина от продаются по всей России. Как писали "Дни.ру". Певицалично следит за качеством продукции, работая дегустатором. В этом ей помогаетнеизлечимая болезнь."Я хороший дегустатор, поскольку я аллергик. Очень хорошочувствую сахара. Если что-то не так, то вся линейка снимается спроизводства", – пояснила