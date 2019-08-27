Глава Российской Федерации Владимир Путин явился на Международный авиакосмический салон МАКС-2019. Там он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Глава Российской Федерации Владимир Путин явился на Международный авиакосмический салон МАКС-2019. Там он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Российский президент продемонстрировал турецкому коллеге лимузин российского производства Aurus проекта "Кортеж"."Президенту Турции назвали цену лимузина – 18 миллионов рублей, он обещал подумать", – рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.Также вниманию Эрдогана представили вертолет "Ансат" с салоном в стиле Aurus. Внутренняя отделка летательного средства отвечает самым высоким запросам. Ценник на эту машину пока не известен, сообщает "".Помимо презентации главы государств насладились полетами российских самолетов и вертолетов. В небо над Жуковским поднялись Ми-38, Су-57, а также опытный образец пассажирского самолета МС-21-300.