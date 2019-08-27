ДОСААФ – одна из старейших организаций в России, флагман патриотического воспитания для молодежи

ДОСААФ – одна из старейших организаций в России, флагман патриотического воспитания для молодежиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин и председатель Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве. В мероприятии участвовали врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова и врио вице-губернатора Игорь Моховиков.Владимир Сипягин отметил, что ДОСААФ – одна из старейших организаций в России, флагман патриотического воспитания для молодежи: «Нам с вами – по пути, поскольку ваша авторитетная общественная организация участвует в выполнении важнейших задач, поставленных Владимиром Путиным, в том числе связанных с выполнением ключевого нацпроекта «Демография». Приглашаю Вас к долгосрочному сотрудничеству и предлагаю закрепить его соглашением», – добавил Владимир Сипягин.Документ стал фундаментом для развития сотрудничества сторон, а также совместного участия в создании регионального центров военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе.«Организация ДОССАФ во Владимирской области имеет славную историю и позиционирует себя как один из серьёзных инструментов для выполнения задач военно-патриотического воспитания и решения важных проблем на территории субъекта», – заявил Александр Колмаков.Руководитель ДОССАФ России поблагодарил губернатора за продуктивный диалог, в котором они определили вектор дальнейшего стратегического партнёрства региона и организации. Немаловажную роль в нём будет играть Наблюдательный совет при главе региона, который станет связующим звеном между ДОССАФ и должностными лицами органов исполнительной власти.