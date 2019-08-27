Московские власти опротестовали решение Тверского суда столицы об отказе в проведении митинга 31 августа. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Московские власти опротестовали решение Тверского суда столицы об отказе в проведении митинга 31 августа. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник."Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда", — сказал Олейник.Исковое заявление подала группа граждан — Игорь Ефремов, Ярослав Конвай и Дмитрий Захватов.Ранее Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.Столичные власти не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий, запланированных в преддверии Дня знаний.Планируется, что в этот день для школьников, студентов и родителей будет представлена обширная программа — концерты, мастер-классы, выставки, экскурсии.