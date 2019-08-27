Университет незаконно брал деньги за пользование общественной территорией

Университет незаконно брал деньги за пользование общественной территориейВлГУ брал деньги с жителей Владимира за занятия спортом на площадке, благоустроенной по программе «Формирование комфортной современной городской среды».Между городским управлением ЖКХ и ООО «Технострой» 1 августа 2018 года заключен контракт на выполнение работ по благоустройству Соловьиного пруд.Затем объект передали в безвозмездное пользование ВлГУ для осуществления образовательной деятельности.Университет утвердил прейскурант цен на платные услуги, один час занятий на спортплощадке стоил 700 рублей.Как сообщают в прокуратуре, такое решение ущемляет права граждан на бесплатное занятие спортом.Руководству учреждения внесено представление. Доступ на площадку сделали свободным.