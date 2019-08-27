Во встрече приняли участие эксперты Министерства здравоохранения РФ

Во встрече приняли участие эксперты Министерства здравоохранения РФВ департаменте здравоохранения администрации Владимирской области прошло рабочее совещание по вопросам реализации нацпроекта «Здравоохранение» и федеральных проектов «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», входящих в национальный проект «Демография». В нём участвовали директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв, специалисты департамента, главные внештатные специалисты, руководители регионального проектного офиса по реализации нацпроектов и ведущие эксперты Министерства здравоохранения России.Перед собравшимися выступил директор Департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения РФ Давид Мелик-Гусейнов. Эксперт Минздрава РФ рассказал медицинской общественности об основных задачах проводимых преобразований.Кроме того, участники совместно с представителями Министерства здравоохранения РФ Иваном Юрченко, Юрием Галактионовым и Василием Климко проработали ключевые вопросы реализации нацпроектов и способы снижения рисков для достижения их показателей.В сфере внимания экспертов были организационные вопросы, а также аспекты работы с электронным бюджетом, информирования общественности о реализации приоритетных нацпроектов и другие социально значимые вопросы.Напомним, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» во Владимирской области началась реализация его региональных составляющих – таких проектов, как «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие экспорта медицинских услуг».В ближайшие годы систему здравоохранения Владимирской области ждут масштабное техническое переоснащение, капремонты больниц и поликлиник, строительство современных объектов здравоохранения, приобретение мобильных медицинских комплексов, открытие центров амбулаторной онкологической помощи и ряд эффективных мер по устранению дефицита кадров и повышению квалификации медработников.Цель реализации национального проекта – увеличение средней продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. Этих результатов планируется достичь не только за счёт повышения качества и доступности медицинской помощи, но и путём активного продвижения здорового образа жизни.