В мероприятиях принял участие личный состав УМВД, сотрудники территориальных органов МВД на районном уровне, члены их семей и ветераны.

Праздничный марафон начался в центре города, на Соборной площади, где состоялся торжественный развод комплексных сил УМВД России по Владимирской области. В мероприятии приняли участие руководство и личный состав УМВД России по Владимирской области, сотрудники территориальных подразделений органов внутренних дел на районном уровне.Со словами поздравлений в адрес полицейских обратились представители областной администрации и законодательного собрания. Сотрудникам, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности.Продолжились праздничные мероприятия в Загородном парке города Владимира, где в минувшие выходные состоялись спортивные соревнования.В мероприятии приняли участие более 300 человек: сотрудники всех подразделений регионального Управления МВД России, руководители и сотрудники территориальных органов на районном уровне, члены семей полицейских, а также ветераны органов внутренних дел.Открывая праздник, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин поздравил присутствующих с памятной датой, поблагодарил за службу, пожелал всем здоровья, успехов и хорошего отдыха.Специально для участников соревнований и гостей праздника силами культурного центра регионального УМВД и творческих коллективов города был организован праздничный концерт.Зрелищным дополнением праздника стали показательные выступления представителей кинологической службы. Вместе со своими четвероногими «напарниками» полицейские-кинологи показали работу по обнаружению наркотических веществ, а также задержанию преступников.Особенно ярким стало выступление бойцов отряда специального назначения «Гром», продемонстрировавших великолепное владение приемами обращения с оружием, в том числе при инсценировке силового задержания группы вооруженных преступников, передвигающихся на автомобиле.После показательных выступлений прошли спортивные соревнования между подразделениями.Победители определялись в нескольких дисциплинах: гиревой спорт, минифутбол, бег, армреслинг, подтягивание на перекладине, перетягивание каната и других. Специально для семейных команд была определена отдельная дисциплина - «Папа, мама, я – спортивная семья».Для самых юных гостей праздника организовали игровую программу и подарили возможность покататься на лошадях – верных напарниках полицейских-кавалеристов.В завершение праздника всем победителям спортивных соревнований вручили грамоты и памятные подарки.