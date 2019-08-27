Одна из компаний подала жалобу в ФАС

Одна из компаний подала жалобу в ФАСИз-за поступившей жалобы от компании ООО «ЭкоТех» в Федеральную антимонопольную службу РФ на действия организатора торгов, конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами во Владимирской области по зоне № 1 приостановили до рассмотрения жалобы по существу.Напомним, в зону № 1 вошли 6 районов региона - Кольчугинский, Юрьев-Польский, Александровский, Собинский, Киржачский, Петушинский.