Главная светская львица Москвы Алена Кравец точно знает, что лучшие друзья девушки – это бриллианты. Мужчины понимают этот расклад и дарят красавице лучшие камни.

Главная светская львица Москвы Алена Кравец точно знает, что лучшие друзья девушки – это бриллианты. Мужчины понимают этот расклад и дарят красавице лучшие камни.Алена Кравец на своей странице в социальной сети Instagram разместила видео из дорогого ювелирного салона, на котором видно, как она примеряет изысканные украшения. Подписчики Алены стали гадать, что привело ее в магазин."Любимый мужчина сказал, что оплатит любую мою покупку, и я решила воспользоваться этой щедростью, – рассказала Кравец. – Присмотрела себе колечко за 11 миллионов рублей (цена приличной "однушки" в Москве – Прим. ред.). Уверена, если мужчина любит по-настоящему, он всегда будет баловать и одаривать свою женщину, украшать ее и наряжать".Имя человека, который легко может выложить за кольцо такие деньги, Аленушка не назвала. Но вовсе не потому, что боится визита к нему налоговой инспекции, нет. "Он – человек непубличный. деловой, для него 11 миллионов – не серьезная сумма, – призналась Алена. – Но для меня мужская щедрость – это всегда синоним проявления искренних чувств".Алена к выбору украшения подошла основательно – долго советовалась с экспертами-геммологами, оценивая чистоту камня. "В моей коллекции бриллиантов появился прекрасный экспонат – радуется Кравец. – Теперь к нему надо подобрать сексуальное белье, и тогда я буду, что называется, во всеоружии покорять и соблазнять!"