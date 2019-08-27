Начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко отчитался о вторжении малого разведывательного корабля Переяслав в зону российских учений в Черном море. Российский эксперты дали оценку подобному поведению украинской стороны.

Начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко отчитался о вторжении малого разведывательного корабля "Переяслав" в зону российских учений в Черном море. Российский эксперты дали оценку подобному поведению украинской стороны."Заходить в зону учений – это норма позволительная", – подчеркнул бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов. Он заметил, что Россия также пользуется подобным правом, чтобы наблюдать за маневрами и изучать действия экипажей других стран.Однако, берясь за дело, необходимо всегда понимать и свои возможности, и сопутствующие риски. Украина же, судя по всему, подобным подходом похвастаться не может. Дело в том, что если перед судном стояла разведывательная задача, то выполнить ее в полной мере оно не могло."Малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов", – цитирует Игоря Касатонова.Отметим, Андрей Рыженко, рассказывая о заходе малого разведывательного корабля военно-морских сил Украины "Переяслав" в зону российских учений оговорился, что это произошло по пути судна домой с учений стран НАТО и партнеров военного блока Agile Spirit "Проворный дух" 2019. Кроме того, добавил он, в момент прохода через эту территорию там не происходило никаких действий. Также "Переяслава" сопровождали российские корабли.