27.08.2019

2019-08-27 12:35:28

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (31(9680) от 27 августа 2019 года).

ВСТАНУТ В СТРОЙ ЗАЩИТНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА

В Центре профессиональной подготовки столичной полиции состоялся торжественный выпуск слушателей. Читайте на странице 2.



В ЧЕСТЬ ФРОНТОВЫХ СОБАК

24 июля 1945 года. Москва. Красная площадь. Легендарный Парад Победы. На нём были представлены все фронты Великой Отечественной войны, все рода войск. Читайте на странице 2.



БЛЕСНУЛИ МАСТЕРСТВОМ

В городе Чэнду Китайской Народной Республики завершились XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных. На этом спортивном форуме представители МВД России достойно проявили себя в тяжелейших схватках по различным видам боевых искусств. Продолжение на странице 2.



УЧАСТОК БЕЗ ТЁМНЫХ МЕСТ

Часть рабочего дня мы провели со старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД по району Лосиноостровский майором полиции Денисом КАПОШИНЫМ. Впечатлениями от увиденного и услышанного делимся с вами. Читайте на странице 3.



ДВАЖДЫ ЧЕМПИОН

«Талантливый человек талантлив во всём». Именно это известное высказывание приходит на ум, когда знакомишься со старшим уполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО лейтенантом полиции Ринатом БАТРШИНЫМ. Подробности читайте на странице 4.



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТРУД

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» подрастающее поколение зеленоградцев познакомилось с профессией журналиста. Продолжение на странице 4.



«К РАБОТЕ ОТНОСЯТСЯ ДОБРОСОВЕСТНО И ТРЕПЕТНО»

День патрульно-постовой службы, введённый в 2002 году в ведомственный перечень профессиональных праздников приказом МВД России, отмечается 2 сентября. Читайте на странице 5.



«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ГОРИЛКО

Первый, кто встречает гостей в многодетной семье Горилко, — это добродушный, солидных размеров пёс Веня. Его место у самой двери. Но на эти «выселки» Веня не в обиде: уж кому-кому, а ему-то, родезийскому риджбеку с мудрыми, почти человеческими глазами, лучше всех известно, что с квадратными метрами здесь проблема. Подробности читайте на странице 6.



В АТАКУ ШЁЛ ПЕРВЫМ

Звание Героя Советского Союза старшина Иван Петрович Чиликин получил лишь в самом конце Великой Отечественной — 19 апреля 1945 года. А мог бы, наверное, ещё и в том проклятом сорок первом: на фронте себя не жалел, за чужие спины не прятался, в любое пекло всегда лез самым первым, приказ «Стоять насмерть!» понимал правильно. Читайте на странице 7.



МЫ БЫЛИ ПЕРВОПРОХОДЦАМИ

Полковник милиции Алексей КОХОВ руководил одним из самых закрытых подразделений МУРа — Специальным отделом милиции — на завершающем этапе его деятельности. В этом универсальном по выполняемым задачам подразделении служили профессионалы высочайшего класса. Операции, которые они проводили, были поистине уникальными. Продолжение на странице 8.



И ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦМЕЙСТЕР, И ГУБЕРНАТОР

После статского советника Ивана ПОЗДНЯКОВА третьим главным полицейским Москвы стал бригадир Степан ГРЕКОВ, которому довелось находиться на этой хлопотной государственной работе в течение довольно непродолжительного времени, а именно: 1 год 10 месяцев. Читайте на странице 9.



НЕ ОСТАВЛЕНЫ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

По разным причинам много несовершеннолетних, к сожалению, остаются без родителей. Сразу же надо подчеркнуть, что государство не оставляет детей-сирот на произвол судьбы. Наряду с органами опеки и попечительства, а также и правоохранителями, заботятся о ребятишках-бедолагах и представители общественности. Продолжение на странице 9.



МОДЕЛЬ НЕ УДАЛАСЬ

Из ленты новостей: ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 85 миллионов рублей. Читайте на странице 11.



ШАЙКА НЕВЕЗУНЧИКОВ ОКУЧИВАЛА ОБМЕННИКИ

В Гагаринском районном суде столицы оглашён суровый обвинительный приговор восьмерым участникам разбойничьей шайки, которая специализировалась на нападениях на клиентов пунктов обмена валюты. Читайте на странице 11.



И ТОГДА ОН РЕШИЛ ЗАЖАРИТЬ КОНСЬЕРЖКУ

В Зюзинском районном суде завершилось слушание уголовного дела, возбуждённого по статьям 30, 105 УК РФ (покушение на убийство). Злая пьяная выходка 38-летнего москвича Романа Куликова обернулась для него же самого тяжёлыми последствиями. Подробности читайте на странице 11.



ЛЕГЕНДАРНАЯ СУДЬБА САШКИ-СОРВАНЦА

Шёл 1942 год. Врач, проводивший медосмотр парней-новобранцев, увидев, что очередной — это коротко постригшаяся девушка, возмутился: «Я обязан доложить командованию!» Но Александра Ращупкина смогла убедить его, сказала, что обязана защищать Родину и всё равно прорвётся на фронт. Читайте на странице 12.



ЗАКАЛЁННЫЙ В БОЯХ С САМУРАЯМИ

Детство Саши Трынкова лёгким не назвать. Рос он в многодетной крестьянской семье на Рязанщине. К труду сельские мальчишки были приучены с малых лет. Подробности читайте на странице 12.



ЗНАТОК ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ

В советское время в число легендарных экспертов-криминалистов органов внутренних дел столичного региона по праву вошёл Алексей Еремейкин, почётный работник РКМ (Рабоче-крестьянская милиция) и заслуженный работник МВД СССР. Читайте на странице 13.



ЛЕГЕНДА КИЕВСКОГО «ДИНАМО»

Юрий Войнов был одним из лучших центральных полузащитников в истории советского футбола. Его спортивная жизнь началась в команде завода имени Калинина в городе Калининграде Московской области (1948—1950). Продолжение на странице 14.



ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ ПЕРВЕНЕЦ ИЗ ЦАРСТВЕННОГО РОДА РОМАНОВЫХ

В Китай-городе на улице Варварке уцелел древнейший памятник гражданского зодчества — боярская каменная палата, в которой родился царь Михаил Фёдорович. После вступления на престол царя Михаила палаты на Варварке называли Старым Государевым двором. Читайте на странице 14.



КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ СТРАЖА ПОРЯДКА

Маленький Серёжа любил лечить кукол, но врачом стал его старший брат. Любознательный белокурый малыш, повзрослев, начал помышлять о серьёзных драматических ролях, и стал не только артистом, но и профессиональным музыкантом. Подробнее на странице 15.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России.

Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.