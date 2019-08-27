Телеведущая поздравила единственную наследницу через соцсети. Также Дана Борисова пожаловалась, что их страницы в Instagram взаимно заблокированы.

Телеведущая поздравила единственную наследницу через соцсети.Также Дана Борисова пожаловалась, что их страницы в Instagram "взаимнозаблокированы".Сегодня, 27 августа, дочери 43-летней звезды – Полине – исполнилось12 лет. По словам Даны Борисовой, в честь дня рождения девочка посетит первый вжизни взрослый концерт.Телеведущая опубликовала в личном микроблоге видеозапись, на которой обратилась к Полине с трогательной речью. "С днем рождения, мой ангел,мое счастье. Сегодня тебе исполняется 12 лет. Расти такой же умненькой,здоровой и счастливой", – отметила теледива.не сказала, будет ли устраивать застолье вчесть наследницы. Судя по всему, у Полины на этот день другие планы."Моя любимая идет на первый в своей жизни гигантский концертее любимой Билли Айлиш. Желаю хорошо повеселиться и отдохнуть", – отметила телезвезда.Такжепосетовала, что не может попасть на страницу Полины. Телеведущая обнаружила, чтоих аккаунты в соцсети "взаимно заблокированы" – у девочки тоже не получается посмотреть профиль родительницы. Знаменитость призналась, что не знает, как так вышло.