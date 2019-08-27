Телеведущая поздравила единственную наследницу через соцсети.
Также Дана Борисова пожаловалась, что их страницы в Instagram взаимно
заблокированы.
Телеведущая поздравила единственную наследницу через соцсети.
Также Дана Борисова пожаловалась, что их страницы в Instagram "взаимно
заблокированы".
Сегодня, 27 августа, дочери 43-летней звезды – Полине – исполнилось
12 лет. По словам Даны Борисовой, в честь дня рождения девочка посетит первый в
жизни взрослый концерт.
Телеведущая опубликовала в личном микроблоге видеозапись, на которой обратилась к Полине с трогательной речью. "С днем рождения, мой ангел,
мое счастье. Сегодня тебе исполняется 12 лет. Расти такой же умненькой,
здоровой и счастливой", – отметила теледива.
не сказала, будет ли устраивать застолье в
честь наследницы. Судя по всему, у Полины на этот день другие планы.
"Моя любимая идет на первый в своей жизни гигантский концерт
ее любимой Билли Айлиш. Желаю хорошо повеселиться и отдохнуть", – отметила телезвезда.
Также
посетовала, что не может попасть на страницу Полины. Телеведущая обнаружила, что
их аккаунты в соцсети "взаимно заблокированы" – у девочки тоже не получается посмотреть профиль родительницы. Знаменитость призналась, что не знает, как так вышло.