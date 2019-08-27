Супруг Наташи Королевой опубликовал двусмысленное фото. Сергей
Глушко, известный как стриптизер Тарзан, восхитил поклонниц.
Супруг Наташи Королевой опубликовал двусмысленное фото. Сергей
Глушко, известный как стриптизер Тарзан, восхитил поклонниц.
В личном Instagram, 49-летний артист опубликовал свежий
снимок. Муж Наташи Королевой позирует с большим бутафорским красным перцем между
ног.
"Главное, ребята, перцем не стареть!" – написал Сергей
Глушко ниже.
Интернет-обывательницы юмор знаменитости оценили. "Хвастаться
не буду, но кончик покажу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Главное, ребята,
перец не стереть😉😉😉😉", "Возле
атомной АЭС😂", "Лучший перчик России ✌️😍😉", – отметили пользователи Сети под снимком.
Отметим, на днях Наташа Королева
и Сергей Глушко отпраздновали 16-летие брака. Певица призналась поклонникам, что
все эти годы не просто любит
мужа, а постоянно "кайфует и сексует" с ним.
Добавим, у знаменитостей есть 17-летний
сын Архип. Не так давно стало известно о романе наследника и Сергея Глушко с бывшей
участницей реалити-шоу "Дом-2" 24-летней Марией Слугиной. Отношения молодых
людей развиваются стремительно: у них уже был совместный отдых. Более того,
Слугина познакомилась с мамой и папой возлюбленного. избранницу сына одобрила, однако
намекнула сыну, что жениться ему рано.