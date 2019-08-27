Супруг Наташи Королевой опубликовал двусмысленное фото. Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, восхитил поклонниц.

Супруг Наташи Королевой опубликовал двусмысленное фото. СергейГлушко, известный как стриптизер Тарзан, восхитил поклонниц.В личном Instagram, 49-летний артист опубликовал свежийснимок. Муж Наташи Королевой позирует с большим бутафорским красным перцем междуног."Главное, ребята, перцем не стареть!" – написал СергейГлушко ниже.Интернет-обывательницы юмор знаменитости оценили. "Хвастатьсяне буду, но кончик покажу (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Главное, ребята,перец не стереть😉😉😉😉", "Возлеатомной АЭС😂", "Лучший перчик России ✌️😍😉", – отметили пользователи Сети под снимком.Отметим, на днях Наташа Королеваи Сергей Глушко отпраздновали 16-летие брака. Певица призналась поклонникам, чтовсе эти годы не просто любитмужа, а постоянно "кайфует и сексует" с ним.Добавим, у знаменитостей есть 17-летнийсын Архип. Не так давно стало известно о романе наследника и Сергея Глушко с бывшейучастницей реалити-шоу "Дом-2" 24-летней Марией Слугиной. Отношения молодыхлюдей развиваются стремительно: у них уже был совместный отдых. Более того,Слугина познакомилась с мамой и папой возлюбленного. избранницу сына одобрила, однаконамекнула сыну, что жениться ему рано.