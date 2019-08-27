Певец Юлиан (Юлиан Васин) заявил, что у него все в порядке, он не был госпитализирован, а просто решил проверить свое здоровье.

Певец Юлиан (Юлиан Васин) заявил, что у него все в порядке, он не был госпитализирован, а "просто решил проверить свое здоровье", передает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Юлиан госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем."Я не госпитализирован, просто решил проверить свое здоровье раз в жизни. Все у меня в порядке", — сказал певец.Юлиан был популярен в 90-е годы. Заслуженный артист России в 1994 году выступил в Георгиевском зале Кремля в честь приезда королевы Великобритании Елизаветы II.Накануне своей свадьбы с певицей Анастасией Юлиан стал героем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".