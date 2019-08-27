Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фото. На них она запечатлена вместе со своим 82-летним мужем - режиссером Андреем Кончаловским.

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фото. На них она запечатлена вместе со своим 82-летним мужем - режиссером Андреем Кончаловским.Серия снимков сделана по Франции, где сейчас отдыхают супруги. На них они запечатлены во время утренней скандинавской ходьбы.Юлия облачена в желтую футболку и джинсовые мини-шорты. Режиссер надел темно-синие шорты ниже колен и хлопчатобумажную рубашку небесного цвета. Оба позирует в одинаковыми соломенных шляпках и с лыжными палками в руках."На зарядку становись! Доброе утро!", – подписала пост телеведущая.Съемка получилась действительно живой. Супруги смеялись, направляя друг на друга палки, ходили гуськом, обнимались и прыгали.Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они искренне восхищаются звездной парой и отмечают, что Юлия и Андрей совсем не выглядят на свой возраст."Какие Вы классные! Позитивные, жизнерадостные, энергичные!", – высказалась фанатка.Кроме того, фолловеры признались, что им этот союз кажется совершенно идеальным. "Истинный пример любви и искренности для меня!", "Вы чудесная пара! Вы на одной волне!", "Смотреть на вашу пару – одно удовольствие! Так трогательно!", "Веет такой харизмой от обоих!", – не скрывали исступления пользователи Сети.