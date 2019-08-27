Семнадцатилетняя волейболистка пыталась сбежать от анапских полицейских, которые застукали ее во время секса на улице. Ее совершеннолетнего партнера отпустили, а юную спортсменку из Подмосковья стражи порядка отвели в сторону и изнасиловали. Момент задержания школьницы сняли на видео.

Семнадцатилетняя волейболистка пыталась сбежать от анапских полицейских, которые застукали ее во время секса на улице. Ее совершеннолетнего партнера отпустили, а юную спортсменку из Подмосковья стражи порядка отвели в сторону и изнасиловали. Момент задержания школьницы сняли на видео.ЧП произошло в ночь на 26 августа в поселке Витязево, когда патрульные во время обхода наткнулись на занимающуюся любовью пару. Девушка бросилась наутек, а во время задержания оттолкнула полицейского."Куда вы пошли, девушка? Стой! Куда вы побежали? Вы что себе позволяете? Кого вы толкаете? Вы сейчас у меня заедете надолго, суток на 15. Не пожалуйста! Вы что, друга, что ли, увидели?! Кого вы толкаете?" — напирал патрульный.Девушка умоляла не доводить дело до разбирательства в отделении, тем более что ее партнер предпочел быстро покинуть место, где их застукали. Она, как утверждают источники "Интерфакса", рассказала полицейским, что приехала с подмосковной командой на чемпионат России по пляжному волейболу и остановилась в спортивно-оздоровительном комплексе "Волейград". Правоохранители согласились не оформлять происшествие, но только в обмен на интимную близость. Напуганная девушка согласилась, а по возвращении рассказала обо всем тренеру — так история переросла в уголовное дело о понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.Подозреваемых уже уволили из органов внутренних дел, а их непосредственного руководителя — начальника отдела МВД по Анапе Андрея Раппа отстранили от исполнения служебных обязанностей. Не исключено, что в ближайшие дни он лишится своей должности.