Украинский президент Владимир Зеленский в качестве кандидата на пост премьер-министра выбрал заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. В настоящее время чиновник сопровождает главу Украины в рабочих поездках и на совещаниях, которые посвящены экономическим вопросам.

Украинский президент Владимир Зеленский в качестве кандидата на пост премьер-министра выбрал заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. В настоящее время чиновник сопровождает главу Украины в рабочих поездках и на совещаниях, которые посвящены экономическим вопросам.В соответствии с украинским законодательством, кандидатуру премьер-министра утверждает Верховная рада по представлению президента, которое вносится им по предложению коалиции. Она должна быть сформирована до 29 сентября и до 29 октября внести в парламент на утверждение кандидатуру премьер-министра. Зеленский на данный пост будет предлагать Алексея Гончарука, сообщает РИА Новости.По информации украинских СМИ, в среду, 28 августа, президент Украины, а также руководство его офиса намерены провести совещание по кандидатурам членов нового правительства.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выбрал двух кандидатов на пост премьер-министра, но пока не определился. В украинских СМИ высказывались предположения, согласно которым правой рукой президента могли стать топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.