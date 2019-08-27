Среди участников чемпионата по профессиональному мастерству были, в том числе, представители российского Фонда ЖКХ. Более того, они презентовали новую компетенцию: Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

Среди участников чемпионата по профессиональному мастерству были, в том числе, представители российского Фонда ЖКХ. Более того, они презентовали новую компетенцию — "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". В этой дисциплине конкурсанты смогут провести виртуальное обследование жилья с помощью компьютерного обучающего тренажера "ЖЭКА-ПРОФИ". Уникальную машину продемонстрировали на экспозиции фонда, которая действовала в рамках чемпионата."Для того, чтобы попасть на мировой чемпионат, надо пройти определенные процедуры — как в любом виде спорта. Подготовительные соревнования, зарекомендовать — вот как на Олимпийские игры пытаются новые дисциплины ввести, это проходит достаточно длительное время. В данном случае четыре года мы этой темой занимались. Мы хотели, чтобы компьютерная игра пришла туда — в качестве основного вида, из отбора. Но она не подошла, поскольку есть свои стандарты WorldSkills. И тогда пришлось сделать "ЖЭКА-ПРОФИ". Перед этим мы договорились с WorldSkills в России, что мы делаем новую компетенцию — управление и эксплуатация многоквартирного дома. Она уже была на российском чемпионате", - рассказал генеральный директор Госкорпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.