Он похищал элементы рабочей конструкции и деформировал их на станке

Он похищал элементы рабочей конструкции и деформировал их на станкеВ середине августа в полицию в Муроме обратились представители одного из местных предприятий. Они рассказали, что кто-то украл металлические комплектующие элементов с одной из установок, расположенных на территории.Оперативники задержали 61-летнего работника. Похищенное имущество правоохранители обнаружили в гараже мужчины, который пояснил, что спрятал детали и планировал сдать их в пункт приема металлолома.Выяснилось, что злоумышленник, имея доступ к горячештамповочному комплексу, воровал элементы рабочей конструкции, деформировал их на станке, чтобы уменьшить в размере, после чего выносил с территории.Сумма ущерба превысила 27 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.