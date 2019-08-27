Фигурант похищал детали, предварительно деформируя их на станке, чтобы уменьшить размер.

В середине августа в МО МВД России «Муромский» обратились представители одного из местных предприятий, сообщившие, что обнаружили хищение металлических комплектующих элементов с одной из установок, расположенных на территории.Оперативники при содействии сотрудников предприятия провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к хищению был задержан 61-летний работник.Похищенное имущество полицейские обнаружили в гараже фигуранта, который пояснил, что спрятал детали и планировал сдать их в пункт приема лома.Установлено, что злоумышленник, имея доступ к горячештамповочному комплексу, похищал элементы рабочей конструкции, деформировал их на станке, чтобы уменьшить размер, после чего выносил с территории.Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 27 000 рублей.23 августа отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).