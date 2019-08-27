Житель Владивостока пытался вывезти из страны около 20 тонн контрабандных морепродуктов. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей, сообщает ГТРК Новосибирск.

Житель Владивостока пытался вывезти из страны около 20 тонн контрабандных морепродуктов. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей, сообщает ГТРК "Новосибирск".Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемый был задержан на автомобильном пропуске "Павловка" Новосибирской области. У мужчины были изъяты тонны морепродуктов: икра кеты и горбуши весом более тонны и сама рыба — около 20 тонн. Все санитарные документы и сопроводительные бумаги оказались фальшивыми.По словам задержанного, он приобрел продукты на Дальнем Востоке и теперь планировал вывезти их в Казахстан для продажи. В данное время уже утверждено обвинительное заключение. В Карасукский районный суд направлено уголовное дело по статье "Контрабанда".