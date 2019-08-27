В кювете его обнаружили сотрудники ГИБДД

В кювете его обнаружили сотрудники ГИБДДВ отдел полиции поступило сообщение об аварии, произошедшей на трассе «Юрьев-Польский-Владимир». Оперативно прибывшие на место ДТП сотрудники ОГИБДД обнаружили в кювете автомобиль, за рулем которого находился 22-летний юноша. По внешним признакам молодой человек был пьян.Правоохранители выяснили, что машина не принадлежит водителю. Оказалось, за несколько часов до происшествия юноша употреблял спиртное вместе с собственником автомобиля. Когда последний уснул, злоумышленник взял ключи от машины и отправился кататься. По пути, не справившись с управлением, он улетел в кювет.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.